POL-EL: Nordhorn - 19 Jährige fährt mit Auto in eine Personengruppe

Nordhorn (ots) - Am frühen Samstagabend ist es in der Straße Zur Grenze zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Straße Zur Grenze in Richtung Gildehauser Weg. Es handelt sich um eine schmale und unbeleuchtete Gemeindestraße ohne befestigten Rand. Vor ihr ging eine zehnköpfige Personengruppe mit einem Bollerwagen. Die Personengruppe lief etwas auseinandergezogen am rechten Fahrbahnrand. Nachdem die 19jährige die Personengruppe wahrnahm, lenkte sie ihr Fahrzeug nach links und zog sofort wieder nach rechts rüber. Hier kollidierte das Auto mit einer 42jährigen Frau, welche mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Eine 52 Jährige wurde seitlich vom Auto erfasst. Die beiden Frauen und die Fahrzeugführerin wurden ins Krankenhaus verbracht. Die 42 Jährige erlitt diverse Rippenfrakturen, Prellungen und eine Schädelverletzung und verblieb stationär im Krankenhaus. Nach Angaben des behandelnden Arztes handelt es sich nicht um lebensgefährliche Verletzungen. Die 52 Jährige erlitt Schmerzen im Bereich der Schulter, des Brustkorbes und der Hüfte und verließ nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus. Die 19 jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ambulant im Krankenhaus behandelt.

