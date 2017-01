POL-EL: Haselünne - 21 Jähriger begeht mit 2,31 Promille Unfallflucht

Haselünne (ots) - Am Samstagabend ist es in der Löninger Straße auf einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei der 21jähirge litauische Unfallverursacher zunächst mit einem Opel Zafira vom Unfallort geflüchtet war. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten erschien der Unfallverursacher wieder auf dem Parkplatz. Die Polizisten sprachen ihn auf den Unfall an und stellten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 21 Jährige darf nun kein Fahrzeug mehr führen und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell