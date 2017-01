POL-EL: Esterwegen - Verkehrskontrolle endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Esterwegen (ots) - Am frühen Samstagabend wollte eine Polizeistreife den Fahrer eines grausilbernen Mercedes in der Hauptstraße anhalten und kontrollieren. Der 26jährige Fahrer missachtete jegliche Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr auf einen Parkplatz vor einem Imbiss. Er wurde von den Beamten angesprochen und machte wiederum keine Anstalten seine Ausweisdokumente vorzulegen. Währenddessen filmte sein 28jähriger Beifahrer, welcher ebenfalls ausgestiegen war, die eingesetzten Polizisten. Es kam zur Widerstandshandlung mit dem 26jährigen Fahrer. Dieser wurde für weitere Polizeimaßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde ermittelt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Einen freiwilligen Drogentest lehnte der 26 Jährige ab. Aufgrund diverser Ausfallerscheinungen ordnete die zuständige Richterin eine Blutentnahme an, welche von einer Ärztin durchgeführt wurde. Der 26 Jährige wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

