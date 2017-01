POL-EL: Aschendorf - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Aschendorf (ots) - Am Samstagmorgen ist es in der Straße Hilgenkamp zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die 76jährige Bewohnerin gab an, dass sie Essen auf dem Herd zubereitet habe und vermutlich an den Schalter einer weiteren Herdplatte gekommen sei. Nachdem sie dieses bemerkt hatte, schaltete sie diese aus. Im selben Augenblick löste der Rauchmelder aus und die 78 Jährige verließ das Haus. Der 80jährige Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Die Feuerwehr Aschendorf löschte den Brand. Die 76 Jährige erlitt eine leichte Brandblase an der Hand. Das Haus ist derzeitig nicht bewohnbar. Die Stadt Papenburg organisierte eine Unterbringung der beiden älteren Bewohner bei einem Pflegedienst. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Der Brandort ist beschlagnahmt und die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell