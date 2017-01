POL-EL: Nordhorn - Versuchter Wohnungseinbruch

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Freitag 17:30 Uhr bis Samstagmorgen 1:30 Uhr ist es in der Eduard-Mörike-Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell