POL-EL: Vrees - Versuchter Aufbruch eines Transporters

Vrees (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Dorfteich einen weißen VW Transporter aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05952-93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell