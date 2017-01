POL-EL: Papenburg - Schwangere durch Verkehrsunfall verletzt

Papenburg (ots) - Am frühen Freitagabend ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 73jähriger Mann fuhr mit seinem Dacia Logan auf dem Hümmlinger Weg in Richtung Diekhausstraße. Dort missachtete er die Vorfahrt und übersah eine 31jährige Frau, welche ohne eingeschaltetes Abblendlicht mit einem Renault Scenic auf der Diekhausstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die schwangere Frau wurde zur Beobachtung ins Papenburger Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe liegt bei 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell