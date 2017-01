POL-EL: Papenburg - Unbekannter beschädigt Streifenwagen

Papenburg (ots) - Während der laufenden Polizeiarbeiten im Zusammenhang mit einem Wohnungsbrand in der Straße Hauptkanal links ist es zu einer Beschädigung eines Polizeifahrzeuges gekommen. Um 21 Uhr hörten die eingesetzten Polizeibeamten einen lauten Knall aus Richtung Dechant-Schütte-Straße. Dort war deren Streifenwagen in einer Parkbucht abgestellt worden. Eine männliche Person, cirka 1,80 Meter groß mit kurzen Haaren floh in Richtung Kirchstraße. Die Beamten stellten an der vorderen linken Fahrzeugscheibe des Streifenwagens eine frische Beschädigung fest. Die Schadenshöhe liegt bei 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961-9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

