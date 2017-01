POL-EL: Papenburg - Aufmerksamer Bürger verhindert kompletten Wohnungsbrand

Papenburg (ots) - Am Freitagabend bemerkte ein 34 Jähriger in der Straße Hauptkanal links Qualm durch ein auf Kipp stehendes Fenster eines Wohnhauses. Durch die Verglasung der Wohnungstür sah er Flammen. Trotz Klingeln und Klopfen wurde die Tür nicht geöffnet. Er trat die Wohnungstür mit einem Fuß ein und ging in die Wohnung. Im Flur befand sich ein brennender Müllsack. Der 34 Jährige löschte die Flammen teilweise und rief die Feuerwehr an. Die Feuerwehr Papenburg rückte aus und übernahm die weitere Arbeit. In der Wohnung waren Lichter an und Elektrogeräte wie Fernseher und Spielekonsole in Betrieb. Der 19jährige Wohnungsmieter war nicht anwesend und konnte auch nicht erreicht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Es ist nicht auszuschließend, dass der Brand durch eine noch glühende Zigarette oder Asche verursacht worden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell