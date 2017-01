POL-EL: Meppen - 62 Jähriger von zwei jungen Männern verfolgt

Meppen (ots) - Am Freitagabend wurde zwischen 19:50 und 19:55 Uhr ein 62jähriger Mann in der Straße An der Bleiche von zwei jungen Männern verfolgt. Einer der beiden Männer zeigte einen Gegenstand auf den 62 Jährigen. Daraufhin floh der 62jährige Mann. Ein Täter versuchte hierbei dreimal ihm von hinten die Beine wegzutreten. Dieses gelang jedoch nicht. Der 62 Jährige stürzte über eine seitliche Fahrbahnbegrenzung und fiel so zu Boden. Die beiden bislang unbekannten Männer ließen von ihm ab und flüchteten. Der erste junge Mann ist südländischen Aussehens, cirka 19 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Der zweite Mann ist cirka 23 Jahre alt, 1,78 Meter groß, schlank und trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Der 62jährige Mann erlitt bei dem Sturz Hautabschürfungen an den Händen. Die Motivation der beiden jungen Männer ist noch offen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05931-9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell