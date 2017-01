POL-EL: Ergänzung: Emsland/ Leer - Fünf Personen nach Rauschgiftschmuggel in Haft

Emsland/ Leer (ots) - Ergänzung: Neben den Rauschgiftspürhunden der PPolizeidirektion wurden auch Rauschgiftspürhunde der Justizvollzugsanstalten Versen und Lingen eingesetzt.

Einen großen Ermittlungserfolg gegen Drogenschmuggler konnte die Polizei am Mittwochabend verzeichnen. Insgesamt wurden fünf Personen nach einem Rauschgiftschmuggel in Haft genommen und elf Wohnungen in Westoverledingen, Rhauderfehn, Papenburg und Lorup durchsucht. Von der Polizei wurden drei Kilo Marihuana, etwa 130 Gramm Kokain und mehrere Extasy- und LSD-Tabletten und Bargeld, eine Gaspistole und zwei Teleskopschlagstöcke sichergestellt. Durch längere Ermittlungen der Polizei in Lingen und Papenburg hatte sich der Verdacht ergeben, dass drei Männer aus dem Landkreis Leer mit zwei Niederländern einen schwunghaften Drogenschmuggel betrieben. Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr schlugen die Beamten in Westoverledingen zu. Dort wurden zwei Niederländer (26 und 27 Jahre alt) aus Scheemda /NL und drei Deutsche (19, 21, und 22 Jahre alt) aus Westoverledingen und Rhauderfehn bei der Übergabe der Drogen auf frischer Tat festgenommen. Neben den Wohnungen der drei Deutschen und den Autos der Niederländer und der drei Deutschen wurden von der Polizei noch weitere Wohnungen in Rhauderfehn und Papenburg und Lorup durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurden die fünf Festgenommenen am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht in Leer vorgeführt. Gegen die Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet und sie wurden in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittler der Polizei in Lingen und Papenburg wurden von Beamten der Polizei Leer und Aurich unterstützt. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen und der Autos kamen Rauschgiftspürhunde der Polizeidirektion Osnabrück zum Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei in Lingen und der Staatsanwaltschaft Osnabrück und Aurich dauern derzeit an.

