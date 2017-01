POL-EL: Bad Bentheim - Fahrerflucht

Bad Bentheim (ots) - Zwischen Mittwoch, 13.00 Uhr, und Donnerstag, 07.15 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf Kombi in der Herderstraße in Bad Bentheim durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken hinteren Tür erheblich beschädigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Unfall auf dem Parkplatz des Gymnasiums in Bardel geschehen ist. Dort hat der Wagen am Donnerstag in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr gestanden. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell