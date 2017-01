POL-EL: Haselünne - Unfallflucht

Haselünne (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Lidl Parkplatz in der Lähdener Straße. Beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer ein anderes Fahrzeug touchiert. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Angaben zu dieser Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell