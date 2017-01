POL-EL: Thuine - Fahrerflucht

Thuine (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 07.50 Uhr bis 12.30 Uhr kam es auf dem großen Parkplatz gegenüber vom Krankenhaus zu einer Unfallflucht. Eine 45-jährige Messingerin parkte vor Arbeitsbeginn ihren schwarzen Ford C-Max ganz vorne an der Klosterstraße auf dem Parkplatz. Durch einen bislang unbekannten Autofahrer wurde der Wagen hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer (05902) 93130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell