POL-EL: Nordhorn - Fahrerflucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 11.20 Uhr wurde ein weißer Hyundai, der am linken Fahrbahnrand der Elbinger Straße in Richtung Lötzener Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell