POL-EL: Lingen - Fehlalarm bei einem Taxi ausgelöst

Lingen (ots) - Im Rahmen ihrer Einsatzstreife fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei am Donnerstagnachmittag der ausgelöste stille Alarm bei einem Taxi auf. Das Taxi fuhr auf dem Altenlingener Weg und wurde anschließend überprüft. Es wurde festgestellt, dass der Alarm unabsichtlich ausgelöst wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass im Falle einer Alarmauslösung durch den Taxifahrer das Taxischild auf dem Fahrzeug still blinkt. Sollten Sie als Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam werden, so wenden Sie sich bitte an die Polizei. Der Taxifahrer benötigt dann möglicherweise schnelle Hilfe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell