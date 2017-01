POL-EL: Lingen - Täter bei Wohnhauseinbruch gestört

Lingen (ots) - Am Donnerstagabend, um 21:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter nach Aufbrechen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Brockhausen ein. Während er dabei war im Haus nach Diebesgut zu suchen, kehrten die Bewohner nach Hause zurück. Der Täter wurde dabei im Wohnzimmer auf frischer Tat angetroffen und flüchtete durch ein Fenster in den Vorgarten. Danach verliert sich seine Spur. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca 1,80 m groß, ca. 30-35 Jahre alt und er trug eine dunkle Wollmütze. Der hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle Haare und dunklere Haut. Bekleidet war der Täter mit einer beigefarbenen Jacke. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell