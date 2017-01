POL-EL: Lage - Wohnhauseinbruch

Lage (ots) - Am Donnerstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Lage ein. Im Haus suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Teile vom Gold- und Silberschmuck der Hauseigentümer. Die Täter flüchteten anschließend durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921-3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

