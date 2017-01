POL-EL: Emmeln - Auto prallt in Grundstücksmauer

Emmeln (ots) - In der Nacht zum Donnerstag gegen 00.20 Uhr kam es auf dem Tinner Weg zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte ein 21-jähriger Autofahrer mit einem VW Caddy die Straße in Richtung Tinnen befahren. In Höhe Heidestraße wich der Mann nach seinen Angaben einem Hasen aus, kam ins Schleudern und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Wagen und die Mauer wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

