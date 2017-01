POL-EL: Meppen - Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Meppen (ots) - Am Mittwochabend kam es auf dem Bokeloher Kirchweg zu einem Unfall durch einen alkoholisierten Autofahrer. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 43-jähriger Mann mit einem roten VW Polo in Richtung Römerstraße. Mit dem Fahrzeug kam er gegen 22.20 Uhr nach rechts von der Straße ab prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und ließ das beschädigte Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Der Mann konnte wenig später von der Polizei in seiner Wohnung angetroffen werden. Er stand Stark unter Alkoholeinwirkung. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bereits vor dem Unfall hatte der 43-Jährige die Straße Grüner Weg befahren und im Gabelungsbereich Großer Esch das Auto einer entgegenkommenden Autofahrerin beschädigt. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Polo mitten auf der Straße und die 60-jährige Autofahrerin wich mit ihrem Opel Mokka nach rechts aus. Trotzdem kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 43-Jährige setzte seine Fahrt fort und es kam wenig später zu dem anderen Unfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell