POL-EL: Gildehaus - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Gildehaus (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.50 Uhr auf dem Nordhorner Weg wurden eine Autofahrerin und ein weiterer Autofahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr eine 28-jährige Autofahrerin mit einem Ford Transit die Fahlstiege in Richtung Waldseiter Hof und kreuzte den vorfahrberechtigten Nordhorner Weg. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Meriva, dessen 46-jähriger Fahrer in Richtung Nordhorn unterwegs war. Beide Personen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit Rettungswagen in das Nordhroner Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell