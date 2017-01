POL-EL: Papenburg - Fußgängerin leicht verletzt

Papenburg (ots) - Bei einem Unfall am Montag gegen 10.15 Uhr wurde eine 44-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Die Frau war mit einem Hund am Fahrbahnrand des Lüdeweges in Richtung Am Pad unterwegs. Eine von hinten kommende 70-jährige Autofahrerin mit einem Mercedes wollte trotz Gegenverkehr an der Fußgängerin vorbeifahren und scherte aus. Der Außenspiegel des Autos berührte die Fußgängerin und verletzte diese leicht am Arm.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell