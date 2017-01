POL-EL: Nordhorn - Vergessener Topf löst Rauchmelder aus

Nordhorn (ots) - Ein auf einem Herd vergessener Topf löste am Mittwochnachmittag in der Schnepfenstraße in einem Wohnhaus einen Rauchmelder aus. Der Nachbar der Doppelhaushälfte war gegen 16.05 Uhr auf den Alarm aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr drang in das Gebäude ein und entfernte den Topf mit angebrannten Essensresten vom Herd. Größere Schäden hatte der rauchende Topf noch nicht verursacht. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell