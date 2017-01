POL-EL: Papenburg - Tablet-PC und Zigaretten aus Auto gestohlen

Papenburg (ots) - Am Mittwoch zwischen 18.40 Uhr und 19.50 Uhr wurde in der Winkelstraße von unbekannten Tätern ein vor einer Zahnarztpraxis auf dem Parkplatz abgestellter Audi 80 auf unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Wagen entwendeten die Täter ein Tablet der Marke Samsung und Zigaretten der Marke Pall Mall. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell