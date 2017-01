POL-EL: Emsland/ Grafschaft Bentheim - Autobahnpolizei Lingen führt erneut Sonderkontrollen durch

Emsland/ Grafschaft Bentheim (ots) - Auch am Mittwoch führte die Autobahnpolizei Lingen mehrere Sonderkontrollen auf den Autobahnen A 30 und 31 und den Bundesstraßen 213 und 402 durch. 23 Fahrzeuge mit 30 Insassen wurden überprüft. Auch bei dieser Kontrollaktion gab es mehrere Beanstandungen. Ein Drogen-Test bei einem offensichtlich unter Betäubungsmittel stehenden Kradfahrer auf der B 213 in Höhe Lohne verlief positiv auf Heroin, Kokain und Amphetamin. Es folgte eine Blutprobe. Außerdem wurden bei einer körperlichen Durchsuchung noch zwei Gramm Heroin gefunden, deren Herkunft sich der Fahrer nicht erklären konnte. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln. Bei einer Fahrzeugkontrolle in Schüttorf wurde ein griffbereit in der Ablage der Fahrertür befindlicher "Totschläger" sichergestellt. Sogenannte "Totschläger", in ihrer Beschaffenheit flexible Stahlruten mit einem sehr hohen Verletzungspotential, sind verbotene Waffen nach dem Waffengesetz. Hier gibt es eine Strafanzeige gegen den 24-jährigen Fahrer und Besitzer. Auch seine Einlassung war bemerkenswert: Er habe den "Totschläger" am Straßenrand gefunden und wollte ihn dort nicht so liegen lassen. Ein selbständiger niederländischer Fahrer eines Abfalltransportes mit Altmetall erwartet eine Anzeige wegen illegaler Abfallverbringung, weil er ohne die erforderlichen Begleitpapiere unterwegs war. Diese Papiere sind erforderlich, um die ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung von Abfällen, insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr zu gewährleisten. Er musste gleich vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten. Die Autobahnpolizei teilte mit, dass sie auch in Zukunft weitere gleichgelagerte Kontrollen durchführen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell