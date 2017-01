POL-EL: Sögel - Pizzeria aufgebrochen

Sögel (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 08.05 Uhr, in der Straße Am Pohlkamp einen Einbruch in eine Pizzeria begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren die Täter in das Gebäude eingedrungen und hatten versucht eine Kasse aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Eine vorgefundene Flasche Sprite wurde halb leer getrunken. Aus einem Regal nahmen die Täter einen Autoschlüssel eines Auslieferungsfahrzeugs, das vor der Pizzeria abgestellt war. Mit diesem roten Opel Corsa mit Nordhorner Kennzeichen (NOH), mit schwarzer Motorhaube, fuhren die Täter herum und stellten den Wagen schließlich wieder vor der Pizzeria ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere Personen, denen der Opel Corsa in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93450

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell