POL-EL: Herzlake - Fahrerflucht

Herzlake (ots) - Am Dienstag gegen 16.40 Uhr fuhr der Fahrer eines BMW auf der Bundesstraße 213. In Höhe Herzlake fuhr er auf einen vorausfahrenden Lkw auf, der aufgrund eines Tagesbaustelle wegen Baumfällarbeiten verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Lkw-Fahrer setzte eine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell