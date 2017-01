POL-EL: Haren - Unfallflucht

Haren (ots) - Am Montag zwischen 10.20 Uhr und 10.45 Uhr kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Lange Straße zu einer Unfallflucht. Ein Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein dort geparktes Auto. Am Fahrzeug n konnte weißer Lackabrieb festgestellt werden. Die Schäden am Fahrzeug befinden sich auf einer Höhe um die fünfzig Zentimeter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell