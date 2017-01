POL-EL: Gildehaus - Polizei kontrolliert Lkw-Verkehr

Gildehaus (ots) - Erneut hat die Autobahnpolizei zusammen mit Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion am Dienstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Parkplatz Waldseite Süd eine Großkontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 48 Fahrzeuge kontrolliert. Von den Beamten wurden 23 Verstöße festgestellt und in fünf Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sechs Sattelzüge waren überladen und neun Fahrzeuge hatten technische Mängel.

