POL-EL: Emlichheim - Fahrerflucht

Emlichheim (ots) - Am Montag kam es in der Mühlenstraße, Ecke Wintershallstraße zu einer Verkehrsunfall, bei dem durch einen unbekannten Fahrer ein Verkehrsschild überfahren wurde. Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Skoda. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Hinweise auf einen beschädigten silbernen Skoda geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell