POL-EL: Lingen - Versuchter Aufbruch eine Zigarettenautomaten

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, einen Zigarettenautomaten einer Gaststätte an der Haselünner Straße, Ecke Schwarzer Weg, aufzubrechen. Mit einem Winkelschleifer durchtrennten sie zunächst die Metallsicherung. Dies reichte jedoch nicht aus, um an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Ohne Beute gemacht zu haben, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

