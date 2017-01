POL-EL: Haselünne - Auto aufgebrochen

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag an der Plessestraße in eine Mercedes E-Klasse eingebrochen. Sie schlugen zwischen 13 und 21.30 Uhr die Scheibe der Fahrertür ein und entwenden das Autoradio sowie den Fahrzeugschein. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ezwa 350 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

