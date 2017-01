POL-EL: Lengerich - Mülltonne angezündet

Lengerich (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend eine Mülltonne an der Straße Am Bürgerpark in Brand gesetzt. Das Feuer griff gegen 23.30 Uhr auf weitere Müllbehälter über. Sämtliche Tonnen sowie ein angrenzender Holzzaun wurden komplett zerstört. Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

