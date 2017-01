POL-EL: Surwold/ Haren - Emilie D in Heimathafen gebracht

Surwold/ Haren (ots) - Das durch eine Brückenkollision in Surwold beschädigte Binnenschiff Emilie D wurde am Wochenende durch den Schiffseigner von Surwold in den Heimathafen Haren gefahren. Die Genehmigung, das Schiff nach Haren zu bringen, hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Meppen erteilt. In Haren soll das beschädigte Schiff durch eine Fachfirma repariert werden. Am Montag der letzten Woche war das Schiff während der Fahrt mit dem Ruderhaus gegen eine Brücke gefahren und das Steuerhaus war abgerissen. Der 60-jährige Schiffsführer war bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden und verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus in Papenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell