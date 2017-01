POL-EL: Nordhorn - Fahrerflucht

Nordhorn (ots) - Am Montag zwischen 08.30 Uhr und 15.20 Uhr wurde in der Skagerrakstraße gegenüber der Einmündung Clemensstraße ein dort geparkter blauer Toyota vorn links von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher des Schadens beging Unfallflucht. Eventuelle Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell