POL-EL: Schüttorf - Fahrerflucht

Schüttorf (ots) - Am Montag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes (SUV) vor dem Aldi Markt in Schüttorf abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug, streifte beim Ein- oder Ausparken den rechten hinteren Kotflügel des schwarzen Mercedes. Danach entfernte sich der Fahrer des Fahrzeugs, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell