POL-EL: Lingen - Autos auf Parkplatz zusammen gestoßen

Lingen (ots) - Am Samstag gegen 15.40 Uhr wollten zwei Autos den Parkplatz der Volksbank beim Lidl- und Aldi-Markt in Richtung Meppener Straße verlassen. An der Parkplatzausfahrt kam es zu einem Zusammenstoß der beider Pkw. Dabei wurden die beiden Autos leicht beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

