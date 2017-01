POL-EL: Geeste - Autofahrer bei Unfall verletzt

Geeste (ots) - Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Autobahn A 31 bei Geeste wurde ein 30-jähriger Autofahrer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann gegen 05.20 Uhr mit einem Audi A6 die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Geeste in Richtung Emden. Vor ihm fuhr ein Sattelzug auf dem Hauptfahrstreifen, der von einem anderen Lkw überholt wird. Diesen Überholvorgang bemerkt der Autofahrer zu spät, wich auf den Hauptfahrstreifen aus und prallte auf den Auflieger des Sattelzuges. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall an der Hand. Der 56-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell