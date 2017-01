POL-EL: Papenburg - Auto aufgebrochen

Papenburg (ots) - Am Montagvormittag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz am katholischen St. Antonius-Friedhof an der Kirchstraße ein dort abgestelltes Auto aufgebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter zwischen 10.15 Uhr und 10.40 Uhr bei einem Mazda Primacy die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Gestohlen wurde nach den ersten Feststellungen nichts. Im Fahrzeug ließen die Täter einen Zimmermannshammer zurück, mit dem sie die Autoscheibe eingeschlagen hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

