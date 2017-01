POL-EL: Lingen - Fahrradeigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Die Fotos zeigen die beiden sichergestellten Fahrräder Bild-Infos Download

Am Freitag gegen 07.15 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz von einer Polizeistreife in Darme im Bereich Schüttorfer Straße auf einem grünen Damenfahrrad der Marke Krone Light 1000 ohne eingeschalteter Beleuchtung angehalten und kontrolliert. Ermittlungen ergaben, dass er das unverschlossene Fahrrad kurz zuvor beim Gesundheitszentrum in Darme entwendet hatte. Zu diesem Zentrum war er mit einem vor etwa zwei bis drei Tagen im Bereich Kanalbrücke Hanekenfähr/ Yachthafen entwendeten blauen und ebenso unverschlossenen Damenfahrrad der Marke City Bike gefahren. Die beiden Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes wurden diverse vom Haltbarkeitsdatum abgelaufene Lebensmittel gefunden. Diese hatte er vor etwa zehn Tagen aus einem Container des Marktkauf-Marktes in Meppen an sich genommen. Die Eigentümer der Fahrräder und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell