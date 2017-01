POL-EL: Neubörger - Fahrerflucht

Neubörger (ots) - Am Sonntag gegen 00.15 Uhr kam es in Neubörger zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw, vermutlich ein Opel Astra, befuhr den Eichenweg in Richtung Hümmlinger Ring. Aus ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine Hecke, die stark beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Auto dürfte erhebliche Beschädigungen im Frontbereich haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell