POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Sonntag gegen 15.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Fachklinik. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat auf der Straße 'Am Bade' in Richtung B 403 stoppte, um rückwärts in eine Parklücke am linken Fahrbahnrand zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der hinter ihm wartenden Autofahrerin eines blauen Dacia. Der Passat-Fahrer erklärte, dass er im Moment des Zusammenstoßes aufgrund zweier älterer Fußgänger in Höhe der Parklücke selbst halten musste und die Dacia-Fahrerin aufgefahren sei. Zeugen des Unfalles, insbesondere die beschriebenen Fußgänger, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell