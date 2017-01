POL-EL: Lorup - Unfall unter Alkoholeinfluss

Lorup (ots) - Am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr kam es auf der Kreisstraße 124 (Harrenstätter Straße) zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 49-jähriger Rumäne aus Lorup mit einem Opel Zafira die Kreisstraße in Richtung Spanharrenstätte. Der 49-Jährige kam dabei auf die Gegenfahrbahn und dort musste ein entgegenkommender 37-jähriger Kasache aus Osnabrück mit einem Skoda Roomster auf den Grünstreifen ausweichen. Der 37-Jährige konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Zafira nicht vermeiden und prallte in den Wagen. Der 49-Jährige entfernte sich vom Unfallort, konnte jedoch ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinwirkung, ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,95 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

