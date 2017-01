POL-EL: Lorup - Auto aufgebrochen

Lorup (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr am Kirchkamp beim Friedhof hinter der Kirche ein dort abgestelltes Auto aufgebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeworfen und aus dem Wagen eine Handtasche entwendet. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell