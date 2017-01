POL-EL: Lathen - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Lathen (ots) - In der Nacht zum Montag gegen 01.10 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter an der Hafenstraße in eine Tankstelle einzubrechen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der Täter mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und versucht dort einzusteigen. Dieses gelang jedoch nicht und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

