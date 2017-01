POL-EL: Lingen - Silberner Kombi gesucht

Lingen (ots) - Bereits am 12. Januar ist es auf der Husarenstraße zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Eine Fußgängerin war dort gegen 18 Uhr in Höhe des Tierheimes unterwegs. Hier kam ein silberner Kombi mit roten Kennzeichen direkt auf sie zu. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sprang die Frau in einen angrenzenden Graben. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des silbernen Autos fuhr ungebremst weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell