POL-EL: Twist - VW Passat beschädigt

Twist (ots) - Am Samstag ist es auf einem Gaststätten-Parkplatz an der Straße Am Kanal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 10.45 und 17.10 Uhr wurde dabei ein grauer VW Passat angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

