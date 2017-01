POL-EL: Meppen - Dixi-Toilette gestohlen

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Anfang November und vergangenem Freitag eine sogenannte Dixi-Miettoilette gestohlen. Die WC-Kabine war an einem Löschwasserbrunnen an der Straße Am Schießplatz auf dem Gelände des Wehrtechnischen Dienstes (WTD 91) abgestellt. Der Sachschaden für die Aufstellerfirma wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell