POL-EL: Haren - Einbruch in Imbisswagen

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen Imbisswagen an der Rütenbrocker Straße eingebrochen. Wie sie sich genau Zugang verschaffen konnten, ist bislang unklar. Sie erbeuteten eine Trinkgeldkasse und zwei Schlüssel samt Etui. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

