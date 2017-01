POL-EL: Werlte - Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Werlte (ots) - Am Freitagabend haben Polizeibeamte aus Sögel einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 27-jährige, in Spanharrenstätte wohnende Pole, war gegen 22.45 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Loruper Straße unterwegs. Der Fahrer hatte kein Licht eingeschaltet, fuhr in starken Schlangenlinien und durchfuhr darüber hinaus einen Kreisverkehr in falscher Richtung. Als die Beamten das Fahrzeug angehalten hatten, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen wert von knapp 2,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell